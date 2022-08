Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, K5339 - Gegen Baum geprallt - Drei Leichtverletzte

Lahr (ots)

Drei Leichtverletzte und knapp 20.000 Euro Sachschaden waren das Resultat einer nächtlichen Ausfahrt vier junger Männer in der Nacht auf Freitag. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Audi-Lenker gegen 1:15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Schuttern und Hugsweier in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen zwei Bäume. Eine nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte eine nicht unwesentliche Rolle für den ungewollten "Abstecher" auf den Grünstreifen abseits der Straße gespielt haben. Drei Mitfahrer im Alter von 20 bis 23 Jahren trugen durch die Kollision leichte Verletzungen davon. Sowohl der Fahrer als auch die Verletzten suchten nach dem Unfall das Weite. Während die drei Mitfahrer letztlich festgestellt und vernommen werden konnten, war der mutmaßliche Fahrer in der Nacht nicht mehr anzutreffen. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte es sich um einen 22-Jährigen handeln. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr waren mit 15 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort. Der nicht mehr zu reparierende Audi kam an den Abschlepphaken. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell