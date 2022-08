Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach mehreren Verstößen Auto beschlagnahmt

Offenburg (ots)

Mit verschiedenen Anzeigen und der Einziehung seines Autos muss ein 28-Jähriger auseinandersetzen. Der Mann war am Mittwochmorgen im Hollerweg kontrolliert worden, was eine Vielzahl von Verstößen zutage brachte: Weder war der Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis, noch war sein Audi zugelassen oder versichert. Ein Urintest bestätigte darüber hinaus, dass der Endzwanziger offenbar unter Einfluss von Amphetamin und THC am Steuer saß. Weil er den seit Mai nicht mehr zugelassenen Wagen auf öffentlichen Straßen parkte, sieht er auch deswegen weiteren Anzeigen entgegen. Während der Audi zum Zwecke der Einziehung beschlagnahmt wurde, kommen auf den Mann nun einige Unannehmlichkeiten zu.

/rs

