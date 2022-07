POL-HI: Verkehrskontrollen offenbaren erneut Trunkenheitsfahrten

Hildesheim (ots) - Alfeld (vos) - Am Vormittag des 09.07.2022 kam es in der Zeit von 11.20 bis 11.40 Uhr in der Glenetalstraße in Brunkensen zum Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes (Pedelecs). Der Gesch. hatte das Fahrrad als Besucher für wenige Minuten im Vorgarten stehen lassen und bemerkte bei seiner Rückkehr den Diebstahl. Das hochwertige Fahrrad ist grün mit schwarzen Griffen und Sattel sowie schwarz-orangenen ...

mehr