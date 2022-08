POL-OG: Achern, A5 - Auffahrunfall mit leichter Verletzung

Lahr, Reichenbach (ots) - In der Reichenbacher Hauptstraße ereignete sich am frühen Mittwochabend ein Auffahrunfall. Gegen 17:10 befuhr eine 58-Jährige mit ihrem Opel die B415 in Richtung Schönberg. Als ein vor ihr fahrender 43-jähriger Skoda-Lenker kurz vor dem dortigen Kreisverkehr aufgrund seines Abbiegevorgangs abbremste, übersah sie dies offenbar und fuhr ihm auf. Durch die Kollision wurde die Endfünfzigerin ...

