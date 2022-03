Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Duo bestiehlt Reisende - Bundespolizisten geben Eigentum zurück

Bochum - Dortmund - Soest (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (05. März) sollen zwei Männer einer 37-Jährigen am Hauptbahnhof Bochum die Geldbörse aus dem Rucksack entwendet haben. Das Diebesgut legten sie an einem Aufzug ab. Eine aufmerksame Reisende informierte die Bundespolizisten darüber.

Gegen 01:15 Uhr sollen ein 18- und ein 33-Jähriger gemeinschaftlich einer vietnamesischen Staatsangehörigen am Treppenabgang zu den Gleisen 3/4 des Bochumer Hauptbahnhofs das Portemonnaie gestohlen haben. Bei dem Stehlgut handelte es sich um eine Geldbörse samt Inhalt, welches sich in dem verschlossenen Rucksack der Frau befand. Die Diebe legten das Diebesgut an einem Aufzug im Personentunnel ab. Eine 25-jährige Bochumerin beobachtete die beiden Männer dabei und verständigte die Bundespolizei.

Die Beamten konnten mit Hilfe der Beschreibung der Zeugin die Geldbörse auffinden und diese anschließend an die rechtmäßige Besitzerin übergeben. Die 37-jährige Bochumerin freute sich riesig und bedankte sich mehrfach bei den Polizisten.

Die beiden Tatverdächtigen stellten die Beamten noch in der Nähe des Fundortes und brachten sie zur Bundespolizeiwache. Die syrischen (18) und algerischen (33) Staatsbürger wollten sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Mit Hilfe der Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera konnte die Tathandlung aufgezeichnet werden.

Bundepolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen die bereits polizeibekannten Männer aus Dortmund und Soest ein.

