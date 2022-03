Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann schlägt 16-jährige Freundin - Bundespolizisten schreiten ein

Dortmund - Gevelsberg - Witten (ots)

Am Freitagabend (04. März) soll ein Mann eine 16-Jährige am Bahnsteig im Dortmunder Hauptbahnhof geschlagen und sie geschubst haben. Hinzugerufene Bundespolizisten trennten die Beteiligten voneinander.

Gegen 19 Uhr informierte ein Zeuge (15) die Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund über einen Streit am Bahnsteig zu den Gleisen 2-5. Vor Ort stellten die Beamten einen 20-Jährigen und eine 16-Jährige fest. Die beiden seien in einen Beziehungsstreit geraten, welcher dann eskalierte. Der 20-Jährige soll seiner Freundin mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll er die Jugendliche aus Witten von sich weggeschubst haben. Daraufhin habe die Deutsche in die Richtung des jungen Mannes getreten, um diesen auf Abstand zu halten.

Die 16-Jährige stellte gegen den 20-Jährigen aus Gevelsberg Strafantrag. Die Jugendliche wies keine sichtbaren Verletzungen auf. Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigte über den Sachverhalt.

Bundespolizisten stellten die Videoaufnahmen der Kameraüberwachung sicher und werten diese nun aus. Die Beamten erteilten dem türkischen Staatsbürger einen Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn ein.

