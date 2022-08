Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, L555/ Zwei Verletzte bei Unfall

Coesfeld (ots)

Auf Höhe Jägerheide sind am Donnerstag (11.08.22) zwei Autos auf der L555 in Darfeld zusammengestoßen. Gegen 17.45 Uhr wollte ein 18-jähriger Coesfelder mit seinem Auto aus Darfeld kommend in Richtung Coesfeld auf die L555 abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 60-jährigen Mannes aus Mönchendgladbach, der auf der Landstraße in Richtung Höpingen unterwegs war. Durch den Aufprall schleuderte das Auto des Coesfelders in den Graben. Mit Rettungswagen kamen beide Männer verletzt in Krankenhäuser. Die L555 war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell