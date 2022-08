Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodenberg: Polizei warnt vor Trickbetrügern - falsche Handwerker und falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Wertgegenstände

(Haa) Am Dienstag, den 09.08.2022, kam es in Rodenberg zu einem besonders dreisten Fall eines Trickdiebstahls zum Nachteil eines älteren Ehepaares.

Gegen 10:35 Uhr hatten zwei Männer bei den Senioren geklingelt und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Die in ziviler Alltagskleidung gekleideten Männer hatten die über 80-jährigen Hauseigentümer auf einen Sachverhalt, welcher vor gut zwei Monaten geschehen war, angesprochen.

Damals hatte das Paar Besuch von zwei angeblichen Handwerkern bekommen. Die beiden Männer mittleren Alters hatten angegeben, von einer nahen gelegenen Baustelle zu kommen und Beschädigungen an dem Dach des Wohnhauses der Rentner festgestellt zu haben.

Gutgläubig ließen die Hauseigentümer die Arbeiter in ihr Haus und sich ohne Aufsicht in der oberen Etage umsehen. Dabei hatte einer der Unbekannten durch Zufall den Geschädigten dabei beobachtet, wie dieser Bargeld aus einer Schublade in einem Zimmer genommen hatte.

Als die Männer sich das angeblich schadhafte Dach angesehen und das Haus verlassen hatten, bemerkten die Rentner, dass das gesamte Bargeld aus der Schublade entwendet worden war.

Aus Scham hatten die Senioren den Sachverhalt nicht bei der Polizei angezeigt und auch sonst niemandem davon erzählt.

Umso erstaunter waren sie am gestrigen Dienstag, als die beiden vermeintlichen Polizeibeamten sie genau dazu befragten. Um sie angeblich besser vor solchen Vorfällen schützen zu können, wollten die beiden Männer von den Hauseigentümern wissen, ob und wo sie noch weiteres Bargeld oder Wertsachen im Haus aufbewahren würden.

Auch in diesem Fall handelten die Senioren arglos und zeigten den vermeintlichen Polizeibeamten die Örtlichkeit im Haus, an der Bargeld und Wertsachen aufbewahrt wurden. Kurz darauf verwickelte einer der Betrüger die beiden Rentner im Keller des Hauses in ein Gespräch zum Thema Einbruchsschutz, während der andere die Ablenkung ausnutzte, um die Wertsachen aus der eben gezeigten Räumlichkeit zu entwenden.

Den Verlust ihres Bargeldes und der Wertsachen bemerkte das Paar kurz nachdem die beiden Männer das Haus wieder verlassen hatten. Daraufhin entschlossen sie sich, die Polizei einzuschalten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizeibeamten die beiden falschen Polizisten nicht mehr auffinden.

Die beiden südländischen Männer konnten durch die Geschädigten wie folgt beschrieben werden: Ein Mann war etwa 60 Jahre alt, ca. 160 cm groß und hatte eine kräftige Statur. Er trug dunkle Kleidung und braune Handschuhe. Der zweite Mann war ca. 180 cm groß, hatte eine schlanke Figur, trug ein blau kariertes Hemd und eine Tätowierung am linken Arm. Beide Täter hatten akzentfrei deutsch gesprochen.

Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von einem Tatzusammenhang zwischen den beiden Taten aus.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet die Bürgerinnen und Bürger um Hinweise zu den flüchtigen Tätern. Sollten Ihnen die beiden Männer am Dienstagvormittag speziell rund um den Bereich Grover Straße aufgefallen sein oder sollten sie sonstige verdächtige Feststellungen gemacht haben, dann melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 05723/94610.

In diesem Zuge warnt die Polizei Nienburg/Schaumburg vor Trickdiebstahl und Trickbetrug und gibt folgende Tipps:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde bzw. bei der Firma an, von der die Person kommt.

- Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde/Firma selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

