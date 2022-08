Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: In die Flucht geschlagen

Ein Einbrecher, der am Montag gg. 03.45 Uhr in ein Firmengebäude in Bückeburg/Röcke, Im Röcker Feld, eingestiegen ist, wurde von dort zufällig anwesenden Angestellten im wahrsten Sine des Wortes "in die Flucht geschlagen".

Der bislang unbekannte männliche Täter warf mit einem Stein die Fensterscheibe im ersten Obergeschoß der Firma ein und kletterte über ein Hilfsmittel in das Firmengebäude. Drei Angestellte, die in der Firma schliefen, wurden auf den Einbruch aufmerksam und sprachen den Täter vom Hof aus an, als sich dieser noch im Gebäude befand.

Der Einbrecher kletterte wieder nach draußen und bewarf die Angestellten von einem Container aus mit Holzbalken und Paletten, sprang anschließend aus einer Höhe von ca. 2,50m auf den Hof, um in Richtung der Straße "Nordring" zu flüchten.

Die Angestellten schützten sich mit Schaufeln vor dem Täter und attackierten diesen damit auf seiner Flucht. Der Flüchtige verlor hierbei einen Schuh und verschwand in einem Vorgarten.

Einer der Angestellten, der den Einbrecher barfuß verfolgte, verletzte sich schwer an der Ferse und musste mit einem Rettungswagen in das Klinikum gefahren werden.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Der Mann, mit einer kräftigen Statur und ca. 165 cm Körpergröße, wird auf ca. 40 Jahre geschätzt. Der Täter stammt vermutlich aus Osteuropa und sprach Russisch. Bekleidet war der Mann, neben seiner komplett schwarzen Ausstattung, mit einer Fellmütze und Handschuhen.

