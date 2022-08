POL-NI: Müll entsorgt

Bückeburg (ots) - (ma) Die Eingangstür des Tennisheimes vom VFR Evesen in Evesen, Am Sportfeld, ist von Freitag bis Sonntag von Unbekannten in Teilen eingetreten worden. Ein Verantwortlicher des Vereins informierte am Sonntag gg. 09.45 Uhr die Polizei Bückeburg. Derzeit wird von Seiten der Polizei nicht davon ausgegangen, dass nicht in das Tennisheim eingebrochen werden sollte. Die beschädigte weiße Holzeingangstür war weiterhin verschlossen und der Schließmechanismus ...

mehr