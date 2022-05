POL-FL: Wyk auf Föhr - Fahrraddieb ermittelt

Tarp (ots) - Am Donnerstag (28.04.22) kam es gegen 07:30 Uhr in Tarp in der Wanderuper Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Der Junge fuhr auf seinem Rad in Richtung Bahnhofstraße. Als er die Einfahrt zum Parkplatz des "Lindenmarktes" passierte, fuhr ein Auto vom Parkplatz herunter. Der Junge musste stark bremsen und stürzte. Der Wagen kam kurz vor ihm zu stehen und fuhr dann weiter. ...

mehr