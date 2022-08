POL-NI: Tür beschädigt

Stadthagen (ots) - Bereits am Donnerstag, den 04.08.22, in der Zeit von 11.10 Uhr bis etwa 12.45 Uhr, ereignete sich auf dem Kaufland-Parkplatz Am Helweg eine Unfallflucht. Der in der Parkreihe in Höhe des Eingangsbereiches zum Markt geparkte neuwertige VW-Caddy ( grau ) des Geschädigten, wurde von einem bisher unbek. Verursacher beim Ein- oder Ausparken an der Fahrertür beschädigt. Die Eindellung deutet darauf hin, ...

