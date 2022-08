Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz

Stadthagen (ots)

Bereits am Donnerstag, den 04.08.22, in der Zeit von 11.10 Uhr bis etwa 12.45 Uhr, ereignete sich auf dem Kaufland-Parkplatz Am Helweg eine Unfallflucht. Der in der Parkreihe in Höhe des Eingangsbereiches zum Markt geparkte neuwertige VW-Caddy ( grau ) des Geschädigten, wurde von einem bisher unbek. Verursacher beim Ein- oder Ausparken an der Fahrertür beschädigt. Die Eindellung deutet darauf hin, dass der Schaden beim Öffnen einer Tür durch den Außenspiegel am Pkw des Verursachers herbeigeführt wurde. Der Verursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 05721/40040, beim Polizeikommissariat Stadthagen, zu melden.

