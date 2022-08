Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mit einem Elektroroller auf dem Gehweg ohne Versicherung unterwegs

Lauenau (ots)

(He.) Am Sonntag, gegen 16:20 Uhr, ist einer Funkstreifenbesatzung in Lauenau, auf der Coppenbrügger Landstraße, ein Elektroroller auf dem Gehweg aufgefallen. Ein 40-jähriger Lauenauer war auf dem Gehweg mit einem elektrisch betriebenen Roller gefahren, der über 20 km/h schnell war. Diese Fahrzeuge unterliegen dem Pflichtversicherungsgesetz und müssen mindestens ein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug haben. Der Lauenauer gab an, das Fahrzeug im Internet gekauft zu haben und habe den Angaben im Internet/den Angaben des Verkäufers vertraut, der angab, dass der Roller nicht unter das Pflichtversicherungsgesetz fällt und auf dem Gehweg gefahren werden darf. Da an dem Roller kein Typenschild angebracht war, wurde dieser zur Überprüfung beschlagnahmt. Der Roller wird jetzt auf seine Höchstgeschwindigkeit und seine Bauartgenehmigung überprüft. Gegen den Rollerfahrer wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz geschrieben.

