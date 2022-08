Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung - Sitzbank im Brunnen gelandet.

Rodenberg (ots)

(He.) In der Zeit von Samstag; 18:00 Uhr bis Sonntag 14:00 Uhr haben bisher unbekannte Täter eine Sitzbank in der Amtsstraße in Rodenberg aus der Verankerung gelöst und anschließend in einem Springbrunnen gestellt. Die Bank wurde mit Werkzeug aus der Verankerung geschraubt, die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu der Tat, der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/94610.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell