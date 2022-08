Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Alkoholisiert am Steuer

Nachtrag

Kehl (ots)

Im Rahmen der Kontrolle überprüften die Beamten der Bundes- und Landespolizei auch den 43 Jahre alten Beifahrer. Dieser war zur Festnahme ausgeschrieben und wurde von den Beamten des Polizeirevier Kehl, da er eine ausstehende Geldstrafe nicht bezahlen konnte, zur Verbüßung der Strafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /ag

Ursprungsmeldung vom 19.08.2022, 08:53 Uhr POL-OG: Kehl - Alkoholisiert am Steuer

Kehl Mit einer Verkehrskontrolle endete in den frühen Freitagmorgenstunden für einen 34 Jahre alten Autofahrer die Fahrt und mündete dabei in eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann war kurz nach 3 Uhr in der Straßburger Straße auf das Gelände einer Tankstelle eingefahren, wo einem Beamten der Bundespolizei die offenbare Alkoholisierung des Mannes auffiel. Die daraufhin verständigten Beamten des Polizeireviers Kehl stellten einen Atemalkoholkonzentration von knapp zwei Promille bei dem Mann fest und ließen eine Blutentnahme durchführen.

