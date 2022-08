POL-PDNW: (Freinsheim) - Flächenbrand

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 02.08.2022 gegen 14:00 Uhr wollte ein 40-Jähriger am Bahnhof in Freinsheim seinen Hund an einen Zug binden. Unmittelbar bevor ihr Zug im Begriff war loszufahren, beobachteten eine Zeugin und ihre Tochter einen Mann, der sich am Bahnsteig befand. Dieser war gerade dabei einen kleinen Hund mit einer Leine an einer Öse an der Außenseite des ...

mehr