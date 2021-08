Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Vater und Sohn von der Feuerwehr gerettet

Dortmund (ots)

Am frühen Donnerstagabend (19:17 Uhr) wurde die Feuerwehr in die Schloßstrasse in Dortmund-Bodelschwingh zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Dort war es zu einer starken Rauchentwicklung in der Küche gekommen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sich schnell Zutritt zu der verrauchten Wohnung verschaffen und fanden dort den Bewohner mit seinem 2-jährigen Sohn vor. Beide hatten die Rauchentwicklung noch nicht bemerkt. Ein Trupp unter Atemschutz rettete die beiden aus der Wohnung und übergab Sie an den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen transportierte die Beiden nach einer ersten Untersuchung mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

An der Wohnung entstand nur ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwache 9 (Mengede) und des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell