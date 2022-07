POL-HAM: Unbekannte stehlen Lkw von Firmengelände

Hamm-Mitte (ots) - Ein 82-Jähriger verletzte sich bei einem Alleinunfall auf der Adenauerallee am Donnerstag, 14. Juli, schwer. Gegen 11.30 Uhr bog der Hammer auf seinem Pedelec von der Adenauerallee in die Kolpingstraße ab. Dabei touchierte er einen Pöller und stürzte. Der 82-Jährige wird in einem Krankenhaus stationär behandelt. Es entstand kein Sachschaden. (hr) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm ...

