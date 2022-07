POL-HAM: Schwer verletzt nach Sturz mit Pedelec

Hamm-Osten (ots) - Ein 78-Jähriger wurde am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Lippestraße schwer verletzt. Der Mann stürzte mit einem Pedelec aufgrund eines Fahrfehlers ohne Fremdeinwirkung. Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (ag) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 ...

