POL-HAM: Kontrolltag der Polizei Hamm

Hamm-Pelkum (ots) - Der Fahrer eines grauen Kleinwagens war am Mittwoch, 13. Juli, besonders dreist. An der Kreuzung Kamener Straße / Auf dem Daberg wartete eine 29-jährige Opel-Fahrerin um 14.10 Uhr an der roten Ampel, als ein Unbekannter mit seinem Kleinwagen über den Gehweg an den haltenden Fahrzeugen vorbeifuhr. Bei dem Manöver fuhr er den Seitenspiegel des Opels ab. Er blieb kurz stehen und begutachtete den ...

mehr