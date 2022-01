Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit leicht verletzter Person

Schifferstadt (ots)

Am 12.01.2022, gegen 09:45 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Transporter-Fahrer von der A61 an der Anschlussstelle Schifferstadt ab und beabsichtigte nach rechts in Richtung Böhl-Iggelheim abzubiegen. Hierbei missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines aus Richtung Schifferstadt kommenden 54-jährigen LKW-Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde der Transporter gegen die Leitplanke geschleudert und verkeilte sich. Die 45-Jährige Beifahrerin verletzte sich leicht, weitere Verletzte gab es nicht. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Der Transporter des 50-Jährigen wurde abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde eine Fahrspur gesperrt.

