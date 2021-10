Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Abbiegendes Auto übersehen

Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Dienstag in Holzhausen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 64-Jährige in der Schorndorfer Straße. Die Fahrerin des Opel wollte nach links in die Straße "Am Dorfplatz" abbiegen und reduzierte ihre Geschwindigkeit. Das übersah der 55-jährige Fahrer eine Mercedes Lasters. Er prallte dem Opel in das Heck. Bei dem Unfall erlitt die Opel Fahrerin leichte Verletzungen. Ihr Opel war nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

