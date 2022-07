POL-HAM: Unfallfahrer zeigt Mittelfinger und flüchtet

Hamm-Herringen / Hamm-Heessen (ots) - Zwei Frauen aus Hamm wurden am Sonntag, 10. Juli und Montag, 11. Juli Opfer von Exhibitionisten in den Stadtteilen Herringen und Heessen. Am Sonntagnachmittag ging eine 50-Jährige mit ihrem Hund am Kanal in Höhe der Straße am Tibaum spazieren, als gegen 15.30 Uhr plötzlich ein Unbekannter nackt aus dem Gebüsch kam und vor ihr onanierte. Zuvor fuhr der Mann mit einem Fahrrad am ...

