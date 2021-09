Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Tippen tötet

Rotenburg (ots)

Tippen tötet

Verkehrswacht und Polizei holt Rucksackaktion nach Rotenburg

Rotenburg. Experten schätzen, dass jeder 10. Unfalltote auf die Ablenkung im Straßenverkehr zurückzuführen ist. Grund genug für die Landesverkehrswacht Niedersachen im Jahr 2014 die Kampagne "Tippen tötet" ins Leben zu rufen. Der Verkehrswacht Rotenburg ist es nun gelungen, am kommenden Mittwoch die "Rucksackaktion" zur Kampagne in die Kreisstadt zu holen. Ab 10 Uhr werden die Verkehrsexperten gemeinsam mit der Polizei an der Ärztehauskreuzung, an der Kreuzung Glockengießerstraße/Harburger Straße und im Kreuzungsbereich Nödenstraße/Aalterallee mit bebilderten Rücksäcken während der Grünphasen für Fußgänger auf die Fahrbahn treten, auf das Thema aufmerksam machen und zum Nachdenken anregen. Begleitet werden sie dabei von dem Pressesprecher der Landesverkehrswacht Niedersachen, Roman Mölling. "Wir hoffen durch die Aktion die Verkehrsteilnehmer für das Thema Ablenkung weiter zu sensibilisieren. Und dabei geht es uns nicht nur um die Autofahrer, sondern auch um den Radfahr- und Füßgängerverkehr. Immerhin verdoppelt Ablenkung das Unfallrisiko", erklärt Uwe Bausdorf, Verkehrswachtvorsitzender aus Rotenburg.

