Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - aufmerksame Zeugin rettet Hund das Leben

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 02.08.2022 gegen 14:00 Uhr wollte ein 40-Jähriger am Bahnhof in Freinsheim seinen Hund an einen Zug binden. Unmittelbar bevor ihr Zug im Begriff war loszufahren, beobachteten eine Zeugin und ihre Tochter einen Mann, der sich am Bahnsteig befand. Dieser war gerade dabei einen kleinen Hund mit einer Leine an einer Öse an der Außenseite des Zuges zu befestigen. Die Zeugin stieg aus dem Zug aus und stellte den Mann zur Rede, da der Hund bei Befestigung an der Außenseite des Zuges bei dessen Losfahrt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest schwer verletzt, wenn nicht sogar getötet worden wäre. Der 40-Jährige konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte in der Unterführung mit seinem Fahrrad und seinem Hund angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Er reagierte auf Ansprache sofort aggressiv und gab bei der Personalienfeststellung falsche Personalien an. Er drohte den Polizeibeamten sich gegen eine Durchsuchung aktiv zur Wehr zu setzen. Er leistete gegen die Durchsuchung Widerstand und wurde durch den Einsatz des polizeilichen Distanz-Elektro-Impulsgerätes, einem sogenannten Taser, zu Boden gebracht und gefesselt. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten sowohl sein Personalausweis, als auch mehrere Gramm Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein mitgeführter Hund gehörte seiner Lebensgefährtin. Diese holte ihren Hund wohlbehalten auf der Dienststelle ab. Der 40-Jährige wollte keine Angaben machen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, Wiederstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Ohne das beherzte Eingreifen der Zeugin wäre der kleine Hund wahrscheinlich nicht mehr Leben. Die Polizei rät hier aber, begeben sie sich in solchen Situation nicht selbst in Gefahr, verständigen sie sofort die Polizei und bitten Mitreisende oder Bahnbeschäftigte um Hilfe.

