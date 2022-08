Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elgersweier - Versuchter Einbruch

Elgersweier (ots)

Nach einem versuchten Einbruch am späten Sonntag in einem Gebäude in der Werner-von-Siemens-Straße haben die Polizeibeamten die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 23:50 Uhr soll ein Unbekannter mit einem Stein ein Fenster im Eingangsbereich eingeschlagen haben, um sich so Zutritt zu verschaffen. Aufgrund des Rufens einer im oberen Stockwerk befindlichen Zeugin flüchtete der Langfinger. Weitere Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen oder zum versuchten Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

