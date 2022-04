Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz

Kreis Soest (ots)

Eigentlich müssten es auch die E-Scooter-Fahrenden im Kreis Soest wissen. Ab dem 1. März mussten die Scooter wieder mit einem neuen Versicherungskennzeichen in grüner Schriftfarbe ausgestattet sein. Leider gibt es immer noch Nutzer dieser Geräte, die mit den alten Versicherungskennzeichen in blauer Schriftfarbe herumfahren. Gestern (28. April 2022) musste die Polizei in Wickede, Soest und Lippstadt erneut in vier Fällen die Betreiber der E-Scooter darauf hinweisen und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstellen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell