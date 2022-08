Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Trickdieb erbeutet Goldschmuck +++

Oldenburg (ots)

Eine 86-jährige Oldenburgerin ist am Montag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein unbekannter Mann hatte gegen 13 Uhr an der Wohnungstür der Rentnerin in der Raststraße geklingelt und sich als Mitarbeiter des "Wasserverbands" ausgegeben. Der Mann erklärte der 86-Jährigen, dass sich Bakterien in den Leitungen befinden würden. Daher müsse er das Wasser kontrollieren.

Die Frau ließ den Unbekannten in die Wohnung und zeigte ihm das Badezimmer, wo der Mann den Wasserhahn öffnete.

Nachdem der Unbekannte kurze Zeit später die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die 86-Jährige, dass zwei ihrer Goldringe fehlten, die sie im Badezimmer abgelegt hatte.

Der Dieb wurde als Ende 20-jährig, schlank und knapp 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte nach Zeugenangaben einen dunklen Teint, dunkelbraune Augen und dunkles kurzes Haar. Bekleidet war der Mann mit schwarzem Shirt sowie Jeans.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (1044927)

