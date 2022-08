Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Unbekannter Verkehrsteilnehmer flüchtet mit Zaunresten am Fahrzeug von der Unfallstelle +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 12.08.22 ereignete sich gegen 14:00 Uhr im Hornsweg in Westerstede ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Am Ende der dortigen Sackgasse rangierte der vermutlich männliche Führer eines Audi mit Fließheck mit seinem Fahrzeug. Dabei fuhr er rückwärts in einen dortigen Grundstückszaun. Anschließend entfernte er sich ohne Angabe von Personalien unerlaubt vom Unfallort. Etwa in Höhe der Einmündung zur "Westersteder Straße" kamen ihm zwei Radfahrer entgegen, welche aufgrund des noch teilweise in der Heckschürze steckenden Zaunelements ausweichen mussten. An der Einmündung entfernte sich der Pkw in unbekannte Richtung. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter 04488/833-0 bei der Polizei Westerstede zu melden. 1026468

