POL-OL: +++ Einbruchsversuch in Schulgebäude +++

Oldenburg (ots) - Auf dem Parkplatz am Theaterwall kam es am Samstag zu einem Autoaufbruch. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen 17.50 und 21 Uhr die Scheibe in der linken hinteren Tür eines schwarzen VW Golf ein. Die Diebe entwendeten zwei auf der Rückbank liegende Handtaschen und flüchteten in unbekannte Richtung. Für Zeugenhinweise ist die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar. ...

mehr