POL-PDNR: Betzdorf- Sachbeschädigung an einem PKW und versuchte Sachbeschädigung an einer Hausfassade

Unkel (ots) - Durch die Polizei Linz am Rhein wurden am Freitag, 04.03.2022 in der Anton-Limbach-Straße in Unkel im Rahmen von Betäubungsmittelkontrollen 2 Jugendliche kontrolliert. Bei einem 15jährigen konnte Cannabis im unteren Grammbereich sichergestellt werden. Es erwartet ihn jetzt eine Strafanzeige bzgl. des Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Telefon: ...

