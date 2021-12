Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streitigkeit mit Lieferservice eskaliert

Mehlingen (ots)

Am Donnerstagabend kam es in Mehlingen zwischen einem Anwohner und dem Zulieferer einer Pizzeria zu einem folgenschweren Streit. Die Auseinandersetzung endete mit dem Einsatz eines Rettungswagens.

Der von einem Nachbarn bestellte Pizza-Lieferant parkte sein Auto in der Hofeinfahrt des 31-jährigen Anwohners. Dem missfiel das offenbar und stellte den Lieferanten zur Rede. Hierbei entstand zunächst ein heftiger, verbaler Streit, im Rahmen dessen sich beide Kontrahenten bedrohten und beleidigten. Die Auseinandersetzung eskalierte letztendlich so stark, dass der Anwohner den 23-jährigen Lieferanten mit Pfefferspray attackierte. Daraufhin flüchtete der Pizza-Lieferant, konnte aber noch in der Nähe von den verständigten Polizeibeamten angetroffen werden. Er war vom Pfefferspray sichtlich beeindruckt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Beiden Kontrahenten droht jetzt ein Strafverfahren.

