Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Lagerschuppenbrand im Bereich Großmarktstraße Oldenburg - Verkehrsunfall einer 24jährigen unter Alkoholeinfluss - mehrere Diebstähle aus unverschlossenen PKW in Ofenerdiek ++

Oldenburg (ots)

Nachdem am Samstag, dem 13.08.2022, gegen 23 Uhr über Notruf eine Detonation und offene Flammen aus dem Bereich des Großmarktes im Oldenburger Stadtteil Alexandersfeld gemeldet wurden, wurden unverzüglich Feuerwehr und Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass auf einem Firmengelände ein größerer Lagerschuppen in Brand geraten war. Da der Schuppenbrand einen kleinen Böschungsbrand verursacht hatte, wurde die im unmittelbaren Nahbereich befindliche Eisenbahnstrecke vorsorglich für die Dauer der Löscharbeiten für den Zugverkehr gesperrt. Der Feuerwehr gelang es den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen. Durch die Polizei wurde der Brandort beschlagnahmt und ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet. Angaben zur möglichen Brandursache und einer möglichen Schadenshöhe können bislang nicht gemacht werden. (1038268)

Zu einem Verkehrsunfall aufgrund der Beeinflussung alkoholischer Getränke ist es am Sonntag, 14.08.2022, gegen 00:30 Uhr in Oldenburg-Bloherfelde gekommen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 24jährige Frau aus der Gemeinde Wiefelstede alleine mit ihrem PKW BMW die Bloherfelder Straße stadtauswärts. Im Einmündungsbereich Eichenstraße verlor die Alleinbeteiligte die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Durch den Anstoß wurde der PKW stark beschädigt, die einzige Insassin blieb augenscheinlich unverletzt. Bei Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde bei der jungen Frau eine Atemalkoholkonzentration von 1,92 Promille festgestellt. Nachdem der BMW durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert wurde, wurde bei der Unfallverursacherin eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (1038290)

Zu mehreren versuchten und auch vollendeten Diebstählen aus unverschlossen abgestellten PKW ist es in der Nacht vom vergangenen Donnerstag, 11.08.2022, auf Freitag, 12.02.2022, in den Straßen "Am Stadtrand" und "Torsholter Straße" im Oldenburger Stadtteil Ofenerdiek gekommen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit unverschlossen abgestellte PKW zu öffnen und den Fahrzeuginnenraum nach brauchbarem Diebesgut zu durchwühlen und in einigen Fällen eher persönliche Gegenstände oder etwas Bargeld zu entwenden. In einem weiteren Fall wurde ein unverschlossen abgestelltes Fahrrad unbefugt in Gebrauch genommen. Diese konnte später vom Geschädigten im Nahbereich unbeschädigt wieder aufgefunden werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Oldenburg unter Tel.: 0441/790-4115. Aufgrund dieser Vorfälle weist die Polizei darauf hin auch zu Hause auf der Grundstückszufahrt oder unter dem Carport abgestellte Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen. (1032964,1033096,1033441 u. 1036081)

