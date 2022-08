Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall gebaut und geflüchtet (06.08.2022)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagnacht auf der Zeppelinstraße einen Unfall gebaut und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Ein 38-jähriger Skoda-Fahrer war auf der Zeppelinstraße von Singen in Richtung Rielasingen-Worblingen unterwegs. Auf Höhe der Hardstraße fuhr der 38-Jährige über die dortige Verkehrsinsel und beschädigte sein Auto dabei stark. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort, um sich eine Straße weiter um sein demoliertes Auto zu kümmern. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 38-Jährigen fest. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von knapp einem Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Um den beschädigten Skoda kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des am Auto entstandenen Sachschaden ist noch nicht bekannt. Ebenso ist die Höhe der Beschädigungen an der Verkehrsinsel noch unbekannt. Aufgrund des rund 40 Meter langen Trümmerfeldes reinigte der Bauhof die Fahrbahn und kümmerte sich um eine Absicherung der beschädigten Verkehrsinsel.

