Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220904 - 1018 Frankfurt-Oberrad: Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 02. September 2022, gegen 15.20 Uhr, kam es in der Buchrainstraße zum Brand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Zeugin hatte die Einsatzkräfte verständigt. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 400.000 EUR beziffern., Personen wurden nicht verletzt. Die acht Mietparteien konnten nicht mehr in das Haus zurück, da es durch den Brand und das Löschwasser im Moment nicht bewohnbar ist.

Das Feuer dürfte in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen sein, die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell