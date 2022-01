Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung in Fügenpark

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht von Freitag (28.01.2022) auf Samstag (29.01.2022) kam es im Fügenpark in Bobenheim-Roxheim zu Sachbeschädigungen durch bislang unbekannte Täter. Ein Mülleimer zur Beseitigung von Hundekot wurde aus der Halterung gebrochen und an zwei Bäumen konnten Einkerbungen festgestellt werden, welche vermutlich von einer Axt stammen dürften. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

