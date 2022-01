Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht mit verletztem Kind - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 28.01.2022 gegen 14:50 Uhr kam es in der Eisenbahnstraße Höhe der Hausnummer 2 in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriges Kind verletzt wurde.

Das Kind wartete mit seiner Mutter an der dortigen Fußgängerampel, bis diese auf grün umschaltete. Nachdem beide losliefen, bog zeitgleich ein weißes Fahrzeug um die Ecke, sodass der kleine Junge mit seinem Kopf gegen die Beifahrertür des Autos stieß. Nach dem Zusammenstoß habe der Wagen sogar angehalten, sei jedoch kurz darauf weiter Richtung Heßheimer Straße gefahren, ohne sich nach dem Verletzten zu erkundigen.

Nach derzeitigen Zeugenangaben wurde das Fahrzeug von einer männlichen Person gefahren. Auf dem Beifahrersitz habe sich zudem eine Frau befunden.

Das 6-jährige Kind erlitt durch den Zusammenstoß leichte Schmerzen am Kopf.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

