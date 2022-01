Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Bürgerhaus

Heßheim (ots)

In der Nacht von Freitag (28.01.2022) auf Samstag (29.01.2022) kam es am Bürgerhaus in Heßheim zu einer Sachbeschädigung. Die Täter beschädigten eine außerhalb des Gebäudes befindliche Klimaanlage sowie die Hauswand des Bürgerhauses. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen dürfte es sich bei den Tatverdächtigen um mindestens drei Bürger aus Heßheim und Frankenthal im Alter von 20-21 Jahren handeln. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

