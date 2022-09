Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220904 - 1021 Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Mit der Festnahme eines 38-jährigen Tatverdächtigen endete am Samstag, den 03. September 2022, gegen 20.50 Uhr, ein Einbruchsdiebstahl in das Büro eines Betriebes in der Hanauer Landstraße.

Die entsandte Funkstreife konnte feststellen, dass die elektronische Schiebetür zum Kassenhaus verbogen war. Der Tatverdächtige ließ sich ohne Widerstand auf dem Firmengelände festnehmen. Er führte mehrere Tütchen mit Gummibären mit sich, die aus dem Geschäft stammten. Neben einer weiteren aufgebrochenen Metalltür lag noch ein Mikrofasertuch.

Der Tatverdächtige wurde in das Zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell