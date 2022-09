Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220905 - 1024 Frankfurt-Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 05. September 2022, gegen 00.55 Uhr, wurde eine Polizeistreife von einem Zeugen darauf angesprochen, dass an der Konstablerwache ein Unbekannter auf zwei Personen einschlage. Der Tatverdächtige, ein 33-jähriger Mann, konnte daraufhin festgenommen werden. Der 33-Jährige wird beschuldigt, die beiden geschädigten Männer, 19 und 20 Jahre alt, zunächst homophob beleidigt und anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Zudem schlug er dem 19-Jährigen noch mit einer Glasflasche ins Gesicht. Beide Geschädigten trug Verletzungen davon. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

