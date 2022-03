Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brennende Mülltonnen an der Hausfassade, am 26.03.2022 gegen 4:32 Uhr

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Beim Eintreffen des Löschzuges an der Einsatzstelle brannten mehrere Mülltonnen vor der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses, auf der Horster Straße in Gladbeck Brauck. Durch den Löschzug der Hauptwache wurde sofort die WDVS Fassade unter Vornahme des 1. Strahlrohr heruntergekühlt und anschließend die brennenden Mülltonnen abgelöscht. Durch diese Maßnahme und den beherzten Einsatz des Angriffstrupp konnte ein Brandüberschlag auf das Wohnhaus verhindert werden. Parallel wurden die Wohnungen des betroffenen Hauses auf eine etwaige Verrauchung kontrolliert, aber dies bestätigte sich nicht. Somit konnten alle Bewohner des Hauses unbeschadet in ihren Wohnungen bleiben. Der Einsatz für die Feuerwehr Gladbeck wurde gegen 5:30 Uhr in der Früh beendet. Im Einsatz eingebunden war der Löschzug der Hauptwache und ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr stellte währenddessen den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die die Ermittlung wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen haben. (CS)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell