Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.11.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Abstatt: Verkehrsunfall - Fahrer verletzt

Am Sonntag, 13.11.2022, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Lenker eines Pkw Opel Meriva die A 81 von Würzburg in Richtung Stuttgart. Zwischen der AS Untergruppenbach und der AS Ilsfeld kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er ein ca. 5 Meter hohes Hinweisschild und kam in der Folge im rechten Grünstreifen, auf der rechten Fahrzeugseite, zur Unfallendlage. Der Fahrer konnte sich nicht alleine aus seinem Fahrzeug befreien und musste von der Feuerwehr mittels Hydraulikschere herausgeschnitten werden. Der Pkw rauchte anfänglich stark, geriet jedoch nicht in Brand. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Der entstandene Fremdschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde, leicht verletzt, in ein Krankenhaus gebracht. Ein im Fahrzeug befindlicher Hund blieb unverletzt und wurde von der Tierrettung Unterland versorgt. Aufgrund der zeitweisen Sperrung des rechten und mittleren Fahrstreifens bildete sich ein Rückstau von ca. 8 km Länge.

