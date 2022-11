Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.11.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckarelz: Versuchter Wohnungseinbruch

Am Donnerstagnachmittag versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Neckarelz einzubrechen. Gegen 17:30 Uhr näherte sich der Täter, vermutlich aus einem nahen Waldgebiet kommend, an das Wohnhaus an. Er versuchte mittels Hebelwerkzeugen ein Fenster zu öffnen, um dadurch in die Wohnung zu gelangen. Durch die dabei entstandenen Geräusche wurde der schlafende Sohn des Wohnungsinhabers geweckt. Als dieser das Licht eingeschaltet hatte und zum Fenster lief, floh der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Heidersbach: Altöl auf einer Wiese gelagert

Unbekannte Täter haben zwischen Rittersbach und Heidersbach zehn Plastikkanister, befüllt mit Altöl, auf einer Wiese gelagert. Am Montag, gegen 10:30 Uhr, hat die Straßenmeisterei Mosbach auf der B27 zwischen Rittersbach und Heidersbach hinter einer Holzhütte auf einer Wiese zehn Plastikkanister, welche mit Altöl befüllt waren, aufgefunden. Aufgrund des äußeren Zustandes lagerten diese vermutlich bereits eine längere Zeit dort. Hinweise Zu dem Verursacher werden vom Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 928050 entgegengenommen.

Neckargerach: Hinterrad während der Fahrt verloren

Als sich am Montag das linke Hinterrad eines Pkw während der Fahrt löste, wurde das Fahrzeug eines 69-jährigen beschädigt. Der Mann war mit seinem Fahrzeug in Neckargerach unterwegs, als sich plötzlich das linke Hinterrad löste und das Fahrzeug auf die Hinterachse fiel. Hierbei entstanden Schäden in bislang unbekannter Höhe. Derzeit besteht die Möglichkeit, dass die Radmuttern am Rad von einem Unbekannten gelöst wurden. Ein technischer Defekt kann aber ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Der Polizeiposten Limbach ermittelt. Hinweise werden vom Polizeiposten Limbach, Telefon 06274 928050, entgegengenommen.

Hardheim: Betrunken vom Fahrrad gestürzt

In der Nacht auf Freitag ist ein 36-jähriger Fahrradfahrer, vermutlich aufgrund zu hohem Alkoholkonsum, gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Fahrer war gegen 03:30 Uhr mit seinem Fahrrad in Hardheim unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und anschließend stürzte. Er zog sich hierbei eine Luxationsfraktur am linken Sprunggelenk zu. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte bei dem Radfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach Transport in das Krankenhaus in Tauberbischofsheim durch den Rettungsdienst wurde eine Blutentnahme bei dem Gestürzten durchgeführt. Ein bereits zuvor durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Das Fahrrad des Mannes wurde zur Eigentumssicherung auf das zuständige Polizeirevier verbracht.

Schneeberg: Fahrzeug beim Ausweichen beschädigt - Zeugen gesucht

Am Donnerstag wurde das Fahrzeug eines 76-jährigen beim Ausweichen beschädigt. Der Mann befuhr gegen 18:30 Uhr die B47 von Rippberg kommen in Richtung Schneeberg. Ein ihm entgegenkommender LKW ragte so weit in die Fahrbahn des 76-jährigen hinein, dass dieser ausweichen musste und hierbei mit dem Randstein kollidierte. Dadurch wurden beide rechten Felgen des Pkw beschädigt. Der LKW-Fahrer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit. Die hintere Felge des Pkw-Fahrers war derart beschädigt, dass sich der Reifen von der Felge gelöst hatte und das Fahrzeug in der Folge abgeschleppt werden musste. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Mudau: Schmerzen nach Auffahrunfall

Ein 49-jähriger war am Donnerstagnachmittag in Mudau unterwegs, als ihm ein anderes Fahrzeug hinten auffuhr. Gegen 15:45 befuhr der Mann die Scheidentalstraße in Fahrtrichtung Scheidental. Als er kurz vor einer Tankstelle verkehrsbedingt warten musste, fuhr ihm ein anderer Pkw-Fahrer hinten auf. Der 49-jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen im Nackenbereich zu, benötigte aber keinen Rettungswagen. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden in niedrigem vierstelligen Bereich.

Walldürn: Schule mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Zwischen Donnerstag, 03.11.2022 und Freitag, 04.11.2022 wurden zwei Wände des kleinen Pausenhofes der Frankenlandschule in Walldürn mit Farbe beschmiert. Nach Angaben der Schulleitung handelte es sich hierbei um Schmierereien mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Durch den Hausmeister der Schule wurden diese mittlerweile wieder überstrichen. Der Polizeiposten Walldürn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Adelsheim: Fahrzeug beim Parken beschädigt - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht auf Dienstag bei einem Parkplatz nahe einer Kirche in Adelsheim das Fahrzeug eines 47-jährigen beschädigt. Die Frau des Mannes hatte den Pkw gegen 21:15 auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie am nächsten Morgen gegen 07:45 Uhr wieder zu dem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass der rechte Außenspiegel eingeklappt ist. An diesem konnte eine geringe Menge roter Lack aufgefunden werden. Einen Tag später stellte die Frau zusätzlich Beschädigungen rechtsseitig an der Stoßstange fest. Hinweise zu dem Vorfall werden vom Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

Seckach: Pkw in einem Acker überschlagen

Eine 32-jährige kam am Donnerstagmorgen in einer Kurve aus der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug in einem angrenzenden Acker. Die Fahrerin war gegen 09:00 Uhr zwischen Seckach und Oberschefflenz unterwegs, als sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und wetterbedingt feuchter Fahrbahn, ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich, bis es in einem angrenzenden Acker auf der Beifahrerseite liegend zum Stehen kam. Die Frau musste in der Folge von der Feuerwehr durch die Windschutzscheibe aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, der Rettungsdienst verbrachte sie dennoch vorsorglich ins Krankenhaus nach Mosbach. Das Fahrzeug wurde im Anschluss abgeschleppt.

Höpfingen: Straßenlaterne von LKW beschädigt - Zeugen gesucht

Ein namentlich unbekannter LKW-Fahrer hat am Freitag, den 04.11.2022, eine Straßenlaterne in Höpfingen beschädigt. Der Unbekannte war gegen 17:30 Uhr auf Höhe der Kreuzung Heidelberger Straße und Schulstraße unterwegs, als er rechtsseitig auf den Gehweg geriet und hierbei mit der Straßenlaterne kollidierte. Hierbei wurden die Lampenabdeckung sowie das an der Laterne angebrachte Straßenschild beschädigt. Der LKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, der Vorfall konnte aber durch einen Zeugen beobachtet werden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Walldürn: Bargeld aus Kfz entwendet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht vom 31.10.2022 auf den 01.11.2022 aus einem Pkw in Walldürn Bargeld in mittlerem zweistelligen Bereich entwendet. Das Fahrzeug war in der Montereau-Allee auf Höhe der Hausnummer 19 in Walldürn abgestellt. Gegen 01:15 wurde durch die Innenraumkamera des Pkw aufgezeichnet, wie eine Person das Bargeld aus dem unverschlossenen Fahrzeug entwendet hat. Der Polizeiposten Walldürn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Hardheim: Erneut illegale Ablagerung von Bauschutt - Zeugen gesucht

Erneut entsorgten Unbekannte innerhalb der letzten Tage unbemerkt ihren Bauschutt. Die Täter luden illegal am Wurmberg an zwei Stellen am Ortsrand von Hardheim (etwas unterhalb des Hockenbergs) Bau- beziehungsweise Renovierungsschutt ab. Auch Reste von OSB-Platten befanden sich darunter. Der Schutt wurde teilweise in Plastiksäcke verpackt. Vermutlich kam der Tatverdächtige auf seinem Weg zur Abladestelle mit seinem Zugfahrzeug vom Fahrweg ab, wobei die Ölwanne beschädigt worden sein könnte. Die Art und der Umfang der Bauschuttablagerung könnte darauf hindeuten, dass ein Zusammenhang zu dem bereits berichteten Vorfall vom 10. November 2022 besteht. Wer hat im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden vom Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 entgegengenommen.

