Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Unfall auf Parkplatz - eine Leichtverletzte und 8.500 Euro Schaden

Wohl von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht ist ein 91-Jähriger am Donnerstagabend in Weinsberg. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße streifte der Mann mit seinem Opel einen geparkten Golf und kollidierte mit dem Ford einer 58-jährigen, als diese gerade ihre Einkäufe in diesen lud. Die Frau wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.

Bad Friedrichshall: LKW gestreift und geflüchtet - Wer hat's gesehen?

Eine unbekannte Person streifte am Donnerstagmorgen mit ihrem LKW einen Sprinter in Bad Friedrichshall. Ein 41-jähriger musste mit seinem Transporter gegen 8.30 Uhr an der Einmündung Bergrat-Bilfinger-Straße in die K2000 verkehrsbedingt auf der Linksabbiegespur anhalten. Der unbekannte LKW hielt auf der Rechtsabbiegerspur. Als dieser bei grün nach rechts abbog, streifte er den Sprinter. Nach einer kurzen Unterhaltung mit dem 41-Jährigen fuhr der Unbekannte mit seinem Laster einfach davon. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Heilbronn: E-Scooter kollidiert mit Fußgänger- Zeugen gesucht

Mit einem Fußgänger kollidierte ein unbekannter E-Scooterfahrer in Heilbronn am Donnerstagnachmittag und flüchtete. Auf dem Gehsteig der Silcherstraße erfasste der Unbekannte den 82-Jährigen gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrzeug, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte. Anstatt sich um den Gestürzten zu kümmern, fuhr der Rollerfahrer einfach weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, oder Angaben zur unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Auffahrunfall mit E-Scooter gesucht

Auf einen haltenden Mini fuhr eine unbekannte Person am Mittwochabend mit ihrem E-Scooter in Heilbronn auf. Gegen 17 Uhr musste die Fahrerin des Minis auf der Uhlandstraße verkehrsbedingt anhalten. Der oder die Unbekannte fuhr auf das Fahrzeug auf und flüchtete von der Unfallstelle, anstatt sich um den Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Heilbronn sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher oder der Verursacherin machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Eppingen: Kind bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 12-Jähriger am Donnerstagnachmittag bei einer Kollision mit einem Motorrad in Eppingen. Der 71-jähriger Motorradfahrer war gegen 15.30 Uhr mit seinem Zweirad auf dem Berliner Ring unterwegs. Auf Höhe eines Schwimmbades überquerte der 12-Jährige die Straße. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste das Kind.

Heilbronn: Zeugen nach Überfall gesucht

Einen 16-Jährigen überfielen vier Mitschüler im Alter zwischen 15 und 18 Jahren am Mittwochmittag in Heilbronn-Neckargartach. Nach dem Sportunterricht konfrontierten die Mitschüler den Jugendlichen gegen 13.15 Uhr auf dessen Weg von der Neckartalhalle zur Frankenbacher Straße und forderten Geld von ihm. Als dieser sich weigerte, griffen die Jugendlichen ihren Mitschüler an. Die Angreifer ließen wohl nur von dem 16-Jährigen ab, weil ein Anwohner diese vertrieb. An der Einmündung der Böckinger Straße in die Frankenbacher Straße trafen die Angreifer erneut auf ihren Mitschüler und griffen diesen an. Hier kam dem 16-Jährigen wohl ein Fahrlehrer zur Hilfe der aus seinem Fahrzeug ausstieg. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Besonders der Fahrlehrer und der Anwohner werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

