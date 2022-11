Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2022 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

KORREKTUR: Änderung des Tatzeitraums

Heilbronn: Nach Barbesuch mehrfach übergeben - Zeugen gesucht

Nach einem Barbesuch am vergangenen Donnerstag, den 03. November musste sich eine 36-Jährige mehrfach übergeben. --- Zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr --- trank die Frau zwei Getränke in einer Cocktailbar in der Lohtorstraße. Bei dem ersten Cocktail bemerkte die Frau einen ungewöhnlichen Geschmack ihres Getränks. Kurze Zeit später wurde der 36-Jährigen wohl schlecht und sie klagte im Nachhinein über Erinnerungslücken. Im Außenbereich der Gaststätte wurde die Frau von einem unbekannten Mann angesprochen, bis eine Freundin sich um sie kümmerte. Der Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt prüft nun, ob der Frau etwas verabreicht wurde. Zeugen, die die Cocktailbar in der Lohtorstraße besucht haben und denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 6437600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell