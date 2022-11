Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Nach Barbesuch mehrfach übergeben - Zeugen gesucht

Nach einem Barbesuch am vergangenen Donnerstag, den 03. November musste sich eine 36-Jährige mehrfach übergeben. Zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr trank die Frau zwei Getränke in einer Cocktailbar in der Lohtorstraße. Bei dem ersten Cocktail bemerkte die Frau einen ungewöhnlichen Geschmack ihres Getränks. Kurze Zeit später wurde der 36-Jährigen wohl schlecht und sie klagte im Nachhinein über Erinnerungslücken. Im Außenbereich der Gaststätte wurde die Frau von einem unbekannten Mann angesprochen, bis eine Freundin sich um sie kümmerte. Der Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt prüft nun, ob der Frau etwas verabreicht wurde. Zeugen, die die Cocktailbar in der Lohtorstraße besucht haben und denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 6437600 zu melden.

Neckarsulm: Auto gestreift und geflüchtet - Wer hat's gesehen?

Zeugen einer Unfallflucht in Neckarsulm sucht das Polizeirevier Neckarsulm. Zwischen 17.45 Uhr am Dienstag und 10.30 Uhr am Mittwoch streifte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den in der Lichtensteiner Straße geparkten Peugeot einer 53-Jährigen. Anstatt sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern oder die Polizei zu rufen, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon. Zeugen die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0713293710 zu melden.

Eppingen: Unter Alkoholeinfluss mit falschen Kennzeichen verunfallt

Im Grünstreifen auf der Seite kam ein Honda Civic am Mittwochabend bei Eppingen zum Liegen. Der 36-jährige Fahrer war auf der B293 in Richtung Stebbach vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit gegen 20.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen gelandet. Der Honda-Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem Autofahrer fest. Ein Alkoholtest zeigte über 0,5 Promille. Der 36-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Wie die Ermittlungen ergaben, war der Honda obendrein nicht versichert und die angebrachten Kennzeichen stammten von einem anderen Auto. Der 36-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Bad Rappenau: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Über den Garten gelangten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bad Rappenau. Am Mittwochnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr brachen die Täter eine Schiebetüre des Hauses in der Turmstraße auf und gelangten so ins Innere. Was die Täter entwendeten ist bislang nicht bekannt. Ebenfalls über eine Terassentür gelangten Einbrecher zwischen 18.50 Uhr und 19 Uhr in ein Haus im Wiesenweg in Bad Rappenau-Babstadt. Hier verließen die Täter das Gebäude wohl mit leeren Händen. Ein Fenster war hielt den Einbrechern zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr in der Raubauchstraße nicht stand. Hier gelangten die Unbekannten über die Terrasse an das Fenster und durch dieses in das Gebäudeinnere. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem einen Zusammenhang der Taten. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise auf die Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Kirchardt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen geparkten BMW beschädigte eine unbekannte Person am Dienstagnachmittag in Kirchardt. Zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr streifte der oder die Unbekannte den in der Heilbronner Straße / B39 abgestellten PKW. Aufgrund der Spurenlage stammt der Schaden vermutlich von einem LKW. Laut Zeugenaussagen soll zur Tatzeit ein "Schlag" und ein "Hupen" zu hören gewesen sein. Möglicherweise hat ein entgegenkommender roter Laster gehupt um den Unfallverursacher auf den Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro aufmerksam zu machen. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, besonders der Fahrer oder die Fahrerin des roten LKW, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Eine Leichtverletzte und 11.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Leicht verletzt wurde eine 18-Jährige bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag in Heilbronn. Die Frau stand gegen 15.30 Uhr wegen stockendem Verkehr auf der Neckartalstraße mit ihrem Mitsubishi hinter einem VW Caravelle eines 42-Jährigen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Vito auf den Mitsubishi auf und schob diesen auf den VW davor. Die Frau kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Bad Rappenau: Radfahrerin bei Kollision mit PKW leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 47-Jährige nach einer Kollision mit einem VW Golf eines 24-Jährigen am Donnerstagmorgen in Bad Rappenau. Die Frau war gegen 6.45 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Heinsheimer Straße in Richtung Babstadter Straße unterwegs, als der Autofahrer von der Siegelsbacher Straße in die Heinsheimer Straße abbog. Der VW kollidierte mit dem Pedelec und die 47-Jährige stürzte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Eppingen hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu diesem machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07262 62950 entgegengenommen.

