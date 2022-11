Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Umweltsünde - Zeugen gesucht

Unbekannte entsorgten zwischen Mittwoch und Donnerstag unbemerkt ihren Bauschutt. Die Täter luden illegal neben der Straße am Ortsrand von Hardheim, etwa auf halber Höhe zum Wurmberg, elf Säcke Bau- beziehungsweise Renovierungsschutt ab. Da die Ablagerungsstelle von der Straße nicht einsehbar und mit einem normalen PKW nicht erreichbar ist, wurde der Bauschutt möglicherweise mit einem Quad und Anhänger an die Ablagestelle gebracht. Wer hat im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden vom Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 entgegengenommen.

Mosbach: Zeugensuche nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Mittwoch, die sich zwischen 5.00 Uhr und 5.30 Uhr in der Herrenwiesenstraße in Mosbach zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker kam mutmaßlich nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem dort angebrachten Zaun. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der gesamte Zaun aus seiner Verankerung gerissen. Der Schaden, der hierbei entstand, beträgt nach ersten Schätzungen zirka 1.000 Euro. Der Fahrzeuglenker entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Unfallhergang wurde von einem Mitarbeiter eines Abfallunternehmens beobachtet, der sich zu dieser Zeit an der Tatörtlichkeit befand. Vermutlich handelt es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen weißen LKW. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Rosenberg: Zeugensuche nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Dienstag, die sich zwischen 15.00 Uhr und 16.15 Uhr in der Klingenstraße in Rosenberg auf einem öffentlichen Parkplatz zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke BMW 1er an der hinteren Stoßstange und entfernte sich daraufhin unerkannt von der Unfallstelle. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden zirka 800 Euro. Es könnte sich bei dem Fahrzeug um einen blauen PKW handeln, da an der Stoßstange blaue Lackspuren zu erkennen waren. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell