Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2022

Heilbronn (ots)

Öhringen: Mann nach Raubdelikt schwer verletzt

Einem 18-Jährigen und einem 30-Jährigen wird vorgeworfen, am Donnerstag, den 27. Oktober 2022, einen Mann in Öhringen ausgeraubt zu haben. Die beiden Männer befuhren zunächst mit einem zuvor entwendeten Pkw die Autobahn 6 in Richtung Nürnberg. Dort sollen sie auf dem Parkplatz "Sommerhalden" alkoholbedingt einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend ihre Fahrt fortgesetzt haben, ohne ihrer Feststellungspflicht als Unfallbeteiligte nachzukommen. Kurze Zeit später befuhren sie die Öhringer Straße in Neuenstein und stellten ihren Pkw ab. Ein 38-Jähriger lief zu den beiden Männern, um aufgrund des Unfallschadens seine Hilfe anzubieten. Im weiteren Gespräch soll der 38-Jährige vom 18-Jährigen auf der Suche nach dessen Portemonnaie abgetastet und anschließend angegriffen worden sein. Die beiden Männer, bei denen es sich um Brüder handelt, sollen dann auf den anderen Mann eingeschlagen und eingetreten haben, wodurch er schwere Verletzungen erlitt. Erst durch das Eintreffen von zwei Zeugen ließen die Brüder von dem am Boden liegenden Mann ab und fuhren davon. Anschließend bemerkte der 38-Jährige, dass ihm Geldbeutel sowie Reisepass entwendet worden waren. Die Polizei konnte die beiden stark alkoholisierten Männer im Rahmen einer Fahndung an einer Tankstelle in Waldenburg festnehmen. Hierbei leistete einer der beiden Widerstand. Am Folgetag stellte sich heraus, dass das Fahrzeug mit dem die zwei Personen unterwegs waren, gestohlen war.

Die Tatverdächtigen wurden am Freitag, den 28. Oktober 2022, einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide wurde anschließend in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

