Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Nach Unfall abgehauen

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag, 21.20 Uhr, und Montag, 17.20 Uhr, in Lauda-Königshofen einen geparkten PKW beschädigt und ist danach einfach weggefahren. Der Besitzer eines Citroen stellte diesen am Sonntagabend in der Oberlaudaer Straße ab. Als er am Montagabend wieder an seinen PKW zurückkam, bemerkte er, dass sein Auto beschädigt war. Offenbar war jemand mit seinem Fahrzeug an dem geparkten Citroen hängen geblieben. Anstatt sich um den dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Zeugen, die einen Unfall in der Oberlaudaer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Lauda-Königshofen: E-Bike entwendet

Auf ein E-Bike hatte es ein Dieb zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Lauda-Königshofen abgesehen. Der Täter entwendete ein an einem Gebäude in der Bergstraße abgestelltes und mit einem Schloss gesichertes E-Bike der Marke "E BIKE Das Original". Der Diebstahlschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 in Verbindung zu setzen.

Wertheim: Orangefarbenes Pedelec

Ein auffällig orange-schwarz-farbenes Pedelec entwendete ein Unbekannter am Samstag, zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr, in Wertheim. Das hochpreisige Zweirad der Marke Hercules war zum Tatzeitpunkt im Treppenhaus eines Hochhauses in der Straße "Am Reinhardshof" abgestellt. Wer kann Angaben zum Tathergang, zum Täter oder zum Verbleib des Pedelec machen? Hinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 093421 91890.

Bad Mergentheim: Zeugen eines Unfalls gesucht

Eine 61-Jährige meldete dem Polizeirevier nachträglich einen Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Am Montag, gegen 12 Uhr, befuhr die Frau mit ihrem Audi die Zaisenmühlstraße in Bad Mergentheim in Richtung Parkhaus. Sie hielt dann am rechten Fahrbahnrand an, um ein entgegenkommenden LKW vorbeifahren zu lassen. Ein hinter dem Audi fahrender VW-Passat-Lenker hielt ebenfalls an. Der Fahrer des LKW zeigte mit Lichthupe an, dass die beiden PKW-Lenker vorbeifahren sollen. Der hinter der Frau stehende PKW fuhr daraufhin an und blieb beim Vorbeifahren an dem Audi hängen. Ohne sich um dem entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 3.500 Euro zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weiter. Am Dienstag meldete sich schließlich der mutmaßliche Unfallbeteiligte und Fahrer des VW Passat bei der Polizei. Um den genauen Unfallhergang zu klären bittet die Polizei in Bad Mergentheim Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

